FMCSA: Field Warrior ELD reinstated for service

By Dana Guthrie -
WASHINGTON — The Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) has reinstated a Field Warrior electronic logging device (ELD) to its list of registered devices.

In November 2025, FMSCA pulled the device for not meeting federal requirements.

“Electronic logging devices play an important role in preventing unsafe driving practices,” said Derek Barrs, FMCSA administrator. “When devices don’t meet federal requirements, they put safety at risk, and that’s why we take action to remove them and keep our roads safer for everyone.”

Reinstated Device

The following device is now back in service:

ELD Provider: Forward Thinking Systems LLC
Device Name: Forward Thinking Systems—Field Warrior ELD (BYOD)
Model Number: FW-BYOD
ELD Identifier: FTSFW1

Dana Guthrie is an award-winning journalist who has been featured in multiple newspapers, books and magazines across the globe. She is currently based in the Atlanta, Georgia, area.

