FMCSA drops 10 ELDs from registered devices list

WASHINGTON — The Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) is removing 10 ELDs from its list of registered devices.

“On July 9, 2026, FMCSA removed the following ELDs from the list of registered ELDs due to the companies’ failure to meet the minimum requirements established in Title 49 CFR Appendix A to Subpart B of Part 395,” FMCSA said.

ELD Name — Ontime Logos iosix

Model Number — OTL 101.

ELD Identifier — 24b11f.

ELD Provider — Ontime Logos Inc.

ELD Name — Last Minute ELD

Model Number — 360-LM.

ELD Identifier — LMN932.

ELD Provider — Last Minute ELD.

ELD Name — Porter ELD

Model Number — Porter 1.

ELD Identifier — POR247.

ELD Provider — Porter ELD.

ELD Name — Zee HOS Compliance

Model Number — TTELD 101.

ELD Identifier — F594EF.

ELD Provider — ZEE App.

ELD Name — EV ELD IOSIX (f/k/a EVO ELD IOSIX)

Model Number — EV 2 (f/k/a EVO 2).

ELD Identifier — G711H3.

ELD Provider — Ev ELD Inc. (f/k/a Evo ELD Inc.)

ELD Name — Light and Travel ELD

Model Number — LNTRA.

ELD Identifier — LNT780.

ELD Provider — Light and Travel ELD.

ELD Name — PREMIERRIDE LOGS

Model Number — 1RIDE.

ELD Identifier — PRD391.

ELD Provider — PREMIERRIDE LOGS LLC.

ELD Name — 2BRO ELD

Model Number — 2BRO002.

ELD Identifier — 2BRELD.

ELD Provider —TWO BRO SECURITY & IT SOLUTIONS.

ELD Name — 305 ELD

Model Number — 305002.

ELD Identifier — 2BR305.

ELD Provider —TWO BRO SECURITY & IT SOLUTIONS.

ELD Name — TT ELD 40

Model Number — PT40.

ELD Identifier — TTAH49.

ELD Provider —TT ELD Inc.

Remedy

Motor carriers have up to 60 days to replace the revoked ELDs with compliant ELDs. Motor carriers and drivers who use the ELDs listed above must take the following actions:

Discontinue using the revoked ELDs and revert to paper logs or logging software to record required hours of service data.

Replace the revoked ELDs with compliant ELDs from the Registered Devices list before Sept. 8.