TheTrucker.com
Equipment & Tech Truck Driving Job News

FMCSA drops 10 ELDs from registered devices list

By Dana Guthrie -
Home  >  Equipment & TechTruck Driving Job News   >   FMCSA drops 10 ELDs from registered devices list
Reading Time: 2 minutes
FMCSA drops 10 ELDs from registered devices list
FMCSA eliminates 10 ELDs from approved devices list.

WASHINGTON — The Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) is removing 10 ELDs from its list of registered devices.

“On July 9, 2026, FMCSA removed the following ELDs from the list of registered ELDs due to the companies’ failure to meet the minimum requirements established in Title 49 CFR Appendix A to Subpart B of Part 395,” FMCSA said.

ELD Name — Ontime Logos iosix
  • Model Number — OTL 101.
  • ELD Identifier — 24b11f.
  • ELD Provider — Ontime Logos Inc.
ELD Name — Last Minute ELD
  • Model Number — 360-LM.
  • ELD Identifier — LMN932.
  • ELD Provider — Last Minute ELD.
ELD Name — Porter ELD
  • Model Number — Porter 1.
  • ELD Identifier — POR247.
  • ELD Provider — Porter ELD.
ELD Name — Zee HOS Compliance
  • Model Number — TTELD 101.
  • ELD Identifier — F594EF.
  • ELD Provider — ZEE App.
ELD Name — EV ELD IOSIX (f/k/a EVO ELD IOSIX)
  • Model Number — EV 2 (f/k/a EVO 2).
  • ELD Identifier — G711H3.
  • ELD Provider — Ev ELD Inc. (f/k/a Evo ELD Inc.)
ELD Name — Light and Travel ELD
  • Model Number — LNTRA.
  • ELD Identifier — LNT780.
  • ELD Provider — Light and Travel ELD.
ELD Name — PREMIERRIDE LOGS
  • Model Number — 1RIDE.
  • ELD Identifier — PRD391.
  • ELD Provider — PREMIERRIDE LOGS LLC.
ELD Name — 2BRO ELD
  • Model Number — 2BRO002.
  • ELD Identifier — 2BRELD.
  • ELD Provider —TWO BRO SECURITY & IT SOLUTIONS.
ELD Name — 305 ELD
  • Model Number — 305002.
  • ELD Identifier — 2BR305.
  • ELD Provider —TWO BRO SECURITY & IT SOLUTIONS.
ELD Name — TT ELD 40
  • Model Number — PT40.
  • ELD Identifier — TTAH49.
  • ELD Provider —TT ELD Inc.
Remedy

Motor carriers have up to 60 days to replace the revoked ELDs with compliant ELDs. Motor carriers and drivers who use the ELDs listed above must take the following actions:

  • Discontinue using the revoked ELDs and revert to paper logs or logging software to record required hours of service data.
  • Replace the revoked ELDs with compliant ELDs from the Registered Devices list before Sept. 8.
Dana Guthrie

Dana Guthrie is an award-winning journalist who has been featured in multiple newspapers, books and magazines across the globe. She is currently based in the Atlanta, Georgia, area.

Avatar for Dana Guthrie
Dana Guthrie
Dana Guthrie is an award-winning journalist who has been featured in multiple newspapers, books and magazines across the globe. She is currently based in the Atlanta, Georgia, area.
For over 30 years, the objective of The Trucker editorial team has been to produce content focused on truck drivers that is relevant, objective and engaging. After reading this article, feel free to leave a comment about this article or the topics covered in this article for the author or the other readers to enjoy. Let them know what you think! We always enjoy hearing from our readers.

COMMENT ON THIS ARTICLE